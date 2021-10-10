Відомий телеведучий проектів "Україна має талант" і "Холостяка" з "Холостячкою" Григорій Решетник здивував кадром зі зйомок пост-шоу, на якому засвітився з екс-учасниками проекту.

Після кожного випуску "Холостячки" виходить також пост-шоу, яке веде Григорій Решетник. Перед черговим випуском чоловік вирішив викласти кадр, який супроводив коротким підписом.

На фото телеведучий порадував образом разом з чоловіками – екс-учасниками проекту, причому не тільки другого сезону.

"Ми вже в студії" як вийти заміж " 🕺 🏻 ви ж не спите-з нами ? Як вам випуск? 🤔 "- пише Григорій під кадром з екс-холостяками.

Користувачі Мережі поспішили відповісти телеведучому:

"Пильнуємо і знаходимося в шоці 😮; Богдан насмішив; Рома і Злата дуже добре виглядають разом 🥰; Шатирко вже не знає, в яку Програму прилаштуватися, аби по телику показали😂; я в шоці після відходу Васко💔; дивилася до кінця, красунчики; Оооо ось в нижньому ряду сидять кращі з кращих🙌».

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На знімку перекошене чи то від подиву, чи то про люті обличчя Григорія можна побачити крупним планом. Він зображений на темному тлі в світлій сорочці з піднятими руками, а його обличчя змінилося від емоцій на ньому.

У підписі до фото Решетник не тільки не пояснив цей кадр, але ще і заінтригував: "що? Як думаєте, що?".

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