Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес перед камерою не соромиться проявити сміливість і показати зухвалий і впевнений образ перед фотографами, оскільки виглядає помітно молодше свого віку.

Дженніфер Лопес вирішила не просто показати шанувальникам, що виглядає на двадцять років молодше не просто так. Вона навіть запустила власний бренд косметики, для якого постійно влаштовує зйомки.

Центральними образами Дженніфер завжди залишаються прості луки, які б не відволікали від її обличчя. Щоб звернути увагу саме на шкіру, артистка використовує всі можливі хитрощі і нерідко використовує блиск.

В атласному чорному халаті перед черговою зйомкою Лопес із задоволенням похвалилася зовнішністю.

"Прекрасна королева ❤️; вона не шкодує зусиль🔥 👏; красиво, вдалий приклад для інших; люблю вас; як можна встояти перед такою жінкою😍 їй точно заздрять; бездоганний профіль; приголомшливий образ ідеальної Дженніфер; їй нічого приховувати; досконалість✨ 💗; світиться Вид королеви👑; вона була приголомшлива і світилася як завжди; найкрасивіша жінка в світі 🔥 😍 » - пишуть шанувальники.

Як видно, 52-року знаменитість вже не раз довела, що можна виглядати помітно молодше і не захоплюватися при цьому пластикою. Лопес доводить, що секрет її догляду за собою виключно в завзятості-вона багато стежить за шкірою, багато тренується і позбулася шкідливих звичок.

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