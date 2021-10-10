Відомий український ведучий шоу "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук та його друга дружина Христина Горняк будують заміський двоповерховий будинок поблизу Вишгорода.

Як пише Politeka.net, у вересні цього року Володимир Остапчук заявив, що вони з дружиною будують елітний двоповерховий котедж поблизу Вишгорода. Остапчук та Горняк придбали один із будинків у котеджному містечку "Белладжіо. Білий шоколад" на набережній річки та поблизу лісу.

У своєму Instagram зіркове подружжя ділиться подробицями будівництва. Так, Христина Горняк розповіла, що на їхньому участку площею шість соток вони, окрім будинку, планують зробити басейн, облаштувати зону барбекю та посадити фруктові дерева.

Зараз володіння Остапчуків на стадії будівництва. Уже зведений другий поверх будинку.

"Наш будиночок ❤️ Ми по-тихеньку збираємо кращу команду дизайнерів і майстрів, з якими разом побудуємо Ostapchuk's sweet home. А поки ловіть тепле, майже літнє відео 🤗", - розповів Остапчук та поділився відеороликом із будівництва.

"❤️ дуже чекаю вже наш перший вечір там! ❤️", - написала Христина у коментарях.

Шанувальники поставили лайки та написали багато коментарів.

"Молодці 👏 Рада за вас ❤️", "Молодці🔥😍", "Вова, дуже рада що у вас є своє гніздечко, будьте щасливі, нехай в цьому будинку завжди буде гармонія і багато любові🎊🎉", "класссс😍👏", "Ви оч круті! Нехай у вас все виходить!", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала їх новий великий будинок в елітному селищі: "А це Вова в нашій спальні".

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