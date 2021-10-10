Відома артистка і дочка легендарної співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте у шикарній чорній сукні напросилася на компліменти.

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською артисткою. Також вона відома як дочка легендарної співачки Алли Пугачової. Христина одружена з американським підприємцем Михайлом Земцовим, з яким з'явилася третя дочка - Клавдія.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Крістіна Орбакайте в шикарній чорній сукні в підлогу з сяючими вкрапленнями по тканині. Свій образ співачка доповнила чорним чокером на шиї і сережками-кільцями.

"Сьогодні о 14: 30 виступаю у святковому концерті!", - розповіла Крістіна Орбакайте.

Шанувальники залишили безліч приємних слів в коментарях під фото: "Обожнюю вас!", "Люблю", "Богиня!!! Христина, ви бездоганні у всьому", "Красуня мамочкіна!!", "Гарна сукня!", "Свято кожен день!", "Є привід включити телевізор", "Як хочу на ваш концерт", "Так би мовити, при будь-якій погоді красуня", "Красуня! !!! Обожнюю і люблю Вас! !", "Моя солодкість!", "Як завжди Христина чарівна!".

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