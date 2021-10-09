Відома українська хореографиня Олена Шоптенко з "Танців з зірками" поділилася новою світлиною з кафе у своєму Instagram, вразивши Джамалу.

Як пише Politeka.net, 33-річна талановита українська танцівниця та хореографиня, чемпіонка світу з латиноамериканських танців та учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео у своєму Instagram.

Цього разу Шоптенко опублікувала світлину з кафе, де вона сиділа за горнятком кави.

"Ви теж за звичкою берете каву "з собою" навіть тоді, коли залишаєтеся в закладі?", - запитала хореографиня.

Світлину танцівниці прокоментувала відома українська виконавиця та учасниця нового сезону "Танців з зірками" Джамала.

"Красива ❤️❤️", - написала співачка.

Шанувальники оцінили світлину Олени Шоптенко та написали коментарі.

"То така шкідлива звичка🙈😂", " Да😂", " Буває 🤗", " яка атмосферна 🧡", " Красуня❤️", " Так)) подобаються тактильні відчуття теплоти паперового стаканчика))))", " 😍😍❤️ скажіть будь ласка, в цьому сезоні ми зможемо вас побачити на паркеті "Танців з зірками"? Як суддю? Дуже вас не вистачає ❤️❤️💋 в цій програмі на паркеті, ви дуже талановита дівчина і для мене великою мірою були й є прикладом 😍. З любов'ю з України. Дуже хочеться вас побачити щиро і від усього серця (в Танцях). Яскрава, найкраща😍😍😍", - написали в мережі.

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