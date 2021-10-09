Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук, розкрила, що потрібно робити для того, щоб стати щасливим.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна обіймає своїх дітей-старшого сина Гліба і молодшого Микиту. Варто відзначити, що молодшого сина народила трохи більше року тому.

"Дві найважливіші речі, які потрібно пам'ятати і постійно практикувати:

✔️Подяка.

Ми дуже швидко звикаємо до хорошого, тому коли перша ейфорія від здійснення бажань проходить, на зміну її може прийти невдоволення – запити ростуть все вище, і починає здаватися що нічого не виходить.



Досить просто озирнутися назад і згадати, скільки багато ви вже отримали, подякуйте за це.



✔️Допомога іншим.

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Так ось, найкращий спосіб-це допомагати іншим. Це може бути благодійність, волонтерство або просто безоплатна допомога тому, хто цього потребує. Тільки пам'ятайте, що допомога повинна бути безкорисливою. Роблячи щось для інших, не чекайте віддачі.

Повірте, цього буде достатньо, щоб стати «улюбленцем долі»🥰", — дала пораду Ганна Саліванчук.

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