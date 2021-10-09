Блогер і дружина колишнього "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася новим одкровенням у вечірньому інтерв'ю з Катериною Осадчою, розповівши про складний період після пологів.

Микита Добринін і Даша Квіткова інтерв'ю для "Світського життя", в ході якого відповіли на різні питання про особисте життя, про свого маленького сина і про неприємні моменти. Даша навіть розповіла про найскладніше, з чим зіткнулася після народження сина.

Всього через кілька тижнів після пологів Микита повинен був виїхати на зйомки свого тревел-шоу, тому залишив Дашу з новонародженим сином одну. За словами квіткової, вона багато плакала і навіть благала його залишитися, але він все одно їхав через роботу.

"Я благала залишитися, я і плакала. І записувала відео " Якщо ти ще раз поїдеш..."» Було правда важко, я три тижні була практично сама і я прям зі сльозами на очах прокидалася вночі".

Також телеведуча запитала чому вони назвали сина. У відповідь Добринін сказав, що вони розглядали п'ять варіантів імені, І всі дуже класні.

«Я навіть не буду їх все розголошувати, тому що я думаю, що ми ними ще скористаємося», - сказав Микита.

"Тобто у вас буде п'ять хлопців?» - уточнила Осадча.

"Як вийде, але ми не збирається на цьому зупинятися", - відповів Микита. Зазначимо, раніше Даша розповіла, що мріє про ще одну дитину.

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