Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" , який замінив Григорія Чапкіса, Макс Чмерковський розповів про травму, яка піддала його танцювальну кар'єру зриву.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився понад 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу Макс Чмерковський на своїй сторінці в Instagram поділився новим відео. На кадрах він стоїть на баскетбольному майданчику, і розповідає на камеру про свою травму, яка мало не поставила хрест на його кар'єрі. Також він дав життєву пораду українцям.

"Привіт! Я Макс Чмерковський - хореограф, танцюрист і чемпіон світу з бальних танців. І сьогодні я хочу вам дати пораду - Не дозволяйте обставинам вирішувати за вас", - поділився Макс Чмерковський.

"У минулому у мене була велика травма ноги, яка могла поставити хрест на всій моїй танцювальній кар'єрі. Але сьогодні я танцюю, бігаю, граю в баскетбол. І це все завдяки фізкультурі", - зізнався танцюрист.

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