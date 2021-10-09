А в цьому щось є

Актриса Катерина Нікітіна, зірка гумористичного шоу "Жіночий квартал", кількома фото дала зрозуміти, чому її так любить публіка.

25-річна артистка зробила в своєму мікроблозі в Instagram свіжий пост, в якому поділилася улюбленою цитатою (прямо, життєвим кредо) і двома яскравими кадрами, зробленими під час шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, передає Politeka.net.

Кучерява блондинка постала на знімках в чорному обтягуючому топі, підкресливши досконалість своєї фігури. Катерина обдарувала глядачів милою посмішкою.

"Ой, ну така хороша дівчинка😇" чую завжди, особливо коли посміхаюся!!!

Знайшла цитату, яка це пояснює🤪 "Людина завжди щаслива, коли впевнено чекає, що ось-ось збудуться найсміливіші ї мрії». © ️ # Томас_Вулф "Додому повернення немає". Я завжди цього чекаю... і Вам рекомендую!!! Вони потім збуваються🤫 😏", - актриса розкрила секрет свого успіху.

Користувачі з гумором поставилися до її посту, прокоментувавши: "Катюш, ти цитатник проковтнула?)"; "Як старанна школярка😁 👍".

Відзначимо, до "Жіночого кварталу" Нікітіна брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають, як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде Instagram, ділячись з 50-ма тисячами своїх підписників як особистими, так і робочими моментами.

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