Христина Горняк, дружина ведучого шоу "Співають всі" Володимира Остапчука, здивувала несподіваним одкровенням, показавши свої слабкості.

Дівчина зробила новий пост у себе в Instagram, в якому зізналася в дикій втомі і нападі дратівливості, передає Politeka.net. Христина пояснила, що відбувається.

"Знаєте, що я за собою помітила??! Коли я сильно втомлююся, то стаю менш життєрадісною людиною і більш дратівливою жінкою! Попередні три тижні були досить енерговитратними для мене, досить складними в роботі і сильно емоційними - підсумок: ❌страшна втома і дратівливість!", - зазначила вона.

При цьому дружина Остапчука, схоже, точно знає, як поліпшити собі настрій:

"Сьогодні сонячна субота, а я без сил, завтра мені стукне 35 і буде круте свято, яке організував мені чоловік❤️, так що ось прямо зараз я виходжу з офісу і їду додому поспати пару годин, щоб зробити невелике відновлення для організму!".

Горняк уточнила, що робота, дім і допомога іншим - звичайно, важливі аспекти нашого життя, але і про себе забувати не варто.

"Важливо слухати свій організм і давати йому можливість відпочивати!",- підсумувала Христина.

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