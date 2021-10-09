Відома телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно народила сина, засвітилася в екстравагантному образі перед зйомками.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, як збирається перед зйомками. Як відомо, Катя Осадча веде авторську програму" Світське життя", де спілкується і розкриває факти про знаменитостей українського шоу-бізнесу. На кадрах телеведуча в строгому білому піджаку з чорними шкіряними вставками. Також свій образ вона доповнила чорним шкіряним беретом.

"На зйомки" —, підмітила Катерина Осадча.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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