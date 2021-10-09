Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка кілька років тому поїхала жити і працювати в РФ, перед випуском нового альбому вирішила влаштувати розкішну відпустку закордоном.

Зараз Кароліна знаходиться на відпочинку, куди поїхала відпочити перед випуском нового альбому. Тепер зірка щодня показує, як ніжиться біля басейну або добре проводить час в ресторані ввечері. Не забуває зірка також привітати своїх колег зі святами.

Цього разу Кароліна вирішила показати архівне фото зі своїм близьким другом і товаришем. На одному із заходів Лорак позувала з ним поруч і здивувала зовнішністю. Підтримуючи фігуру у формі, зірка не приховує своїх даних, тому часто робить акценти на формах.

Виріз в чорній сукні на бюсті зірки вийшов вельми вдалим, адже правильно підкреслив її форми без зайвої відвертості. А проста класична зачіска з накладними волоссям зробила вечірній лук Лорак більш впевненим.

Зазначимо, Кароліна полетіла в Об'єднані Арабські Емірати, звідки радує новими знімками і не тільки. Нещодавно співачка випустила нову пісню українською мовою" Бачила", однак це не єдиний сюрприз для фанатів.

У своєму новому пості Instagram Ані Лорак розповіла, що готує альбом, і поки набирається сил на відпочинку.

"Перезавантаження перед важливим творчим етапом❣️Зовсім скоро новий альбом...💥 Ви готові?",- написала зірка, підкріпивши теплим фото.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала себе "нову", фото зірки після зміни іміджу

Як повідомляла Politeka, Лорак, заспівала українською, шикує в готелі з номерами до 400 тис. гривень

Також Politeka писала, що 43-річна Ані Лорак блиснула формами в занадто коротких шортиках