Леся Нікітюк, Юрій Горбунов, Анастасія Приходько, Настя Каменських та інші зірки показали ефектні образи для осінніх прогулянок.

Як пише Politeka.net, "Життя відомих людей" у себе на сторінці в Instagram зробило добірку, показавши зіркові осінні образи.

На першому фото була Настя Каменських. Зірка одягла шкіряні штани і косуху, а образ доповнила салатовою кофтою. Слава Камінська вибрала для прогулянки куртку і штани, як Горбунов, який прихопив ще й бейсболку, поки гуляв з коляскою. Також були показані образи Лесі Нікітюк, MamaRika, Ніно Басілої, Тараса Цимбалюка, Ольги Горбачової та Анастасії Приходько.

"Осінь-час, коли одягнутися по погоді і при цьому виглядати стильно, - справжнє завдання із зірочкою

Щоб вам було легше, ми підібрали для вас топ осінніх зіркових образів. Гортай карусель і вибирай свій наряд", - написано було під фото.

Фанати почали активно обговорювати образи:

"Одна брендятина. Дорвалися як вошивий до лазні-згідно зоряному статусу причепурилися. Так, ротом легко заробляється і так само легко витрачається"," Теплом і зручному"," Боже, яка страшна","образи може і осінні, а фони точно не відповідають даній Порі".

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