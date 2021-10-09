Син Влада Ями, судді проекту" Танці з зірками", Леон, якого довгий час хореограф ховав від громадськості, дав майстер-клас з танців.

Як пише Politeka.net, успішний в Україні хореограф Влад Яма, який вже не один рік судить проект" Танці з зірками", одружився на красуні лілії в 2015 році. У пари є п'ятирічний син Леон, якого Влад і Лілія довго ховали від громадськості. Тепер хореограф часто робить фото і відео з дитиною, радуючи українців в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Влад вирішив записати сторі, де син показав майстер-клас з танців. Леон був в одних шортиках, стоячи біля розкішної ванної.

"Ось тут ще є ноги. А там вони йдуть так. Можна сказати...",- коментував і показував Леон, поки тато знімав.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією в сторіс Instagram, де відсутні подібні інструменти.

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