Співачка SLAVIA (Ярослава), колишня дружина Дзідзьо (Михайла Хоми), показала, як проводить романтичну суботу, а також цікавий презент.

Як пише Politeka.net, Михайло і Ярослава одружилися в 2013. Але вже в цьому році пара оголосила про розрив стосунків. Незважаючи на це Хома залишив співачці розкішну квартиру під Києвом. SLAVIA активно зайнялася своєю кар'єрою, просуваючи свою музику в маси. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Ярослава показала, як сидить на літньому майданчику на Дніпрі в Києві. Зірка показала келих з ігристим вином, яке пузирялося.

"Можете подумати, що це м'ясо. Але це не м'ясо, це мій улюблений лосось. М'ясо я не люблю. Я люблю сонячну погоду і відблиски на воді", - сказала Ярослава.

На останньому фото в сторіс Ярослава була в жакеті і спідниці, а образ доповнила стильними окулярами. В руках співачка тримала розкішну троянду.

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