Леся Нікітюк з рожевим волоссям поділилася історією, яка у неї трапилася з фарбою за 35 гривень, порадувавши українців.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною телеведучою в Україні, знімаючись в "Орел і Решка", " Хто зверху?"і багатьох інших. Зірка продовжує зніматися, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Леся здалася в рожевій перуці. Нікітюк опублікувала кілька знімків, демонструючи ефектний образ.
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Так я тоді купила, пофарбувалася, не можу сказати що результат був приємний .... Волосся стали схоже на колір дерева ... яке так і не розцвіла рожевим. Швидше то рожеве засохло ще на початку
Але я завжди знала що рожевий мені підходить", - написала Леся.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Леся, ви як Мальвіна", "як же тобі круто"," Кайф"," типу Мальвіна", " Фея))) а можна бажання нафеячить ? Нехай все буде....", "Леся припиняй, поверни своє волосся!!".
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