Леся Нікітюк з рожевим волоссям поділилася історією, яка у неї трапилася з фарбою за 35 гривень, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною телеведучою в Україні, знімаючись в "Орел і Решка", " Хто зверху?"і багатьох інших. Зірка продовжує зніматися, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся здалася в рожевій перуці. Нікітюк опублікувала кілька знімків, демонструючи ефектний образ.

"Колись була така фарба для волосся" Рожеве дерево " пам'ятаєте? Тітка з рожевим волоссям на коробці так і манила спробувати фарбу за 35 грн

Так я тоді купила, пофарбувалася, не можу сказати що результат був приємний .... Волосся стали схоже на колір дерева ... яке так і не розцвіла рожевим. Швидше то рожеве засохло ще на початку

Але я завжди знала що рожевий мені підходить", - написала Леся.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Леся, ви як Мальвіна", "як же тобі круто"," Кайф"," типу Мальвіна", " Фея))) а можна бажання нафеячить ? Нехай все буде....", "Леся припиняй, поверни своє волосся!!".

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