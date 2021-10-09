Переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова, майстер спорту України з гімнастики, показала фото зі своєї нової роботи.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є успішною українською блогеркою. Даша стала відомою після перемоги на шоу "Холостяк", хоча і не змогла завоювати в результаті серце Макса Михайлюка. Блогерка також любить спорт і стала майстром спорту з гімнастики. А нещодавно Даша влаштувалася працювати на ТБ і тепер поділилася в Instagram, які у неї успіхи.

На фото Ульянова була в піджаку і брюках. Даша стояла на тлі великих пікселів, говорячи українською мовою.

"Привіт! З вами Даша Ульянова і»народний хіт". Пишіть коментарі, мені дуже важлива Ваша думка", - написала Даша.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і почали коментувати:

"Пишаюся і обожнюю", "дуже красиво і говориш приємним голосом", "ваша Українська мова неймовірно красива", " яка ти розумничка, приємно слухати і спостерігати за тобою!", що, не дивилася цей канал вже 100000. років, пора почати".

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