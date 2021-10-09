Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як розважається над землею, а також розповів українцям про речі, яку б змінив.

Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво є успішним українським ресторатором колумбійського походження. Також зірка судить у проекті "Майстер Шеф", а ще веде активно блог у соціальних мережах.

На новому фото Ектор показав, як літав на вертольоті. Хіменес-Браво посміхався, показавши великий палець на камеру.

"ЯКУ 1 РІЧ Я Б ЗМІНИВ У СВОЄМУ ЖИТТІ?

Я дуже довго думав над цим питанням. Ось правда. Якщо озирнутися, то можна побачити багато жалю, 3 війни, важке розставання, втрати близьких, втрати любові, втрати бізнесів, загрози життю..

Але як ми можемо стати кимось, якщо всього цього не буде? Уявіть, що ви змінили щось у своєму житті, тоді ж майбутнє буде зовсім іншим.

Батько

Може я і хотів би, все ж, поговорити зі своїм батьком в останній раз, і вислухати його, чому він так чинив — а не інакше - але його вже немає, і тут нема про що говорити.

Діти

Може бути я і хотів би завести дітей, коли у мене була можливість, але я думав що не було часу. Час був, а ось можливість та вже пішла —це легше виправити, У мене ще все попереду.

Дитинство

Може бути я і хотів би, щоб травня сім'я завжди і відразу мене підтримувала, щоб я ріс в любові і турботі, а не в 16 років жив в кімнатці 2х2 і працював по 16 годин. Але тоді, може я і не був би таким голодним на роботу, і всі мої сильні сторони-просто не з'явилися б?

Подумайте, може не варто шкодувати? Варто покращувати себе кожен день. І якщо ви сьогодні краще, ніж вчора — ви вже все виправили.

Давайте поговоримо, що одне ви б виправили у своєму житті?

Написавши. Буду чекати і читати ваші коментарі, по можливості відповідати", - написав Ектор.

Фанати почали коментувати відразу публікацію:

"Прекрасний пост! Я б хотіла трохи раніше зрозуміти, що мені цікава інша область для роботи. Було б більше досвіду зараз!", "Ектор! У кітелі ви краще! Повертайтеся на землю", " я б скоріше не те що прям змінити хотіла б, а повернути час на 5 років тому. І ось тоді змінювала б".

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