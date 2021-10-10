Співак Дмитро Каднай (KADNAY) продовжує експерементувати із зовнішністю напередодні чергового ефіру "Танців з зірками".

31-річний соліст групи KADNAY опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав обличчя крупним планом, передає Politeka.net.

Дмитро повернув собі колишній вигляд і відростив вуса. До цього він збривав рослинність на обличчі заради образу "Великого Гетсбі" на шоу "Танці з зірками", де виступає в парі з хореографом Аліною Лі.

"Раптом ви забули, як я виглядаю з вусами 😝. Нагадаю, завтра зустрічаємося на "Танцях з зірками" 🖤 Ми репетируємо днями і ночами. Віримо, хочемо, любимо, робимо все, щоб ви нас продовжували підтримувати і отримували задоволення від наших танців🙌", - йдеться в підписі.

Користувачі бурхливо обговорюють зовнішність улюбленця телеекранів. Варто відзначити, думка публіки розділилася: комусь до душі вуса Кадная, а хтось і радий про них забути.

"Красунчик, але без вусів краще👍"; "Без вусів набагато краще 😉"; "Та нууууууу знову ну ніііі💔 😿"; "З вусами добре, але без вусів краще 👍"; "Тобі йде стиль Фредді...😍"; "О, ці вуса😍 фантастик, супер"; "забули і згадувати не хочемо 🙈"; "Боже, яка краса😘 👍 💋 🔥"; "Обожнюю вашу пару! Ви молодці! Вуса відмінні! 🔥Ти мені з вусами більше подобаєшся🙌"; "Щоб у мене волосся на голові так швидко росли, як у тебе вуса".

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