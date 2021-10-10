Автор і ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився важливим спогадом, влаштувавши переполох у соцмережі.

38-річний журналіст і мандрівник зробив новий пост у себе в Instagram, показавши фото з особистого архіву з панорамою на Ріо-де-Жанейро (бразильське місто, що лежить на березі затоки Гуанабара), передає Politeka.net.

"Просто красиве фото з телефону. Гугл нагадав. Знято рівно 3 роки тому. Неймовірна краса🙂", - йдеться в підписі.

На знімку видно мегаполіс, що розкинувся в затоці, химерної форми скелю на передньому плані і потопаючі в тумані гори вдалині. Крім того, фото незвично тим, що Комарову вдалося зняти крихітний літак в польоті.

Користувачі бурхливо коментують побачене:

"Я зараз переглядаю серіал клон, і фото прям в тему 🔥"; "Народний і всіма улюблений журналіст-натураліст, наш добрий і славний герой, Дмитро, дякуємо тобі за те, що ми бачимо світ який він є!"; "Як же красиво, поєднання мегаполісу і природи приводить у захват😍"; "Як в серіалі Клон😍"; "Діма, спасибі за вашу працю, талант і самовіддачу. Подорожую з вашою передачею по світу і завжди з нетерпінням чекаю нових випусків! ❤️"; "Спасибі, вам за красу, яку ви нам показуєте!!!"; "Блін, я думав у мене скол на екрані, колупав, колупав... а це літак на фото)))"; "Літак ефектно вийшов🔥".

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