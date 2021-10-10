Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала в мережі архівне фото, ані привітала себе з днем народження.

Як повідомляє Politeka.net, друга дружина відомого українського телеведучого і ведучого шоу "Співають всі" Володимира Остапчука відзначає 35-річчя. І з цього приводу опублікувала на своїй сторінці Instagram миле дитяче фото, на якому вона ще зовсім маленька.

На архівному кадрі Христина зображена сплячою з соскою в роті, вона виглядає зовсім безтурботною. Саме так виглядала в дитинстві майбутня дружина відомого телеведучого.

У підписі до публікації Горняк подякувала батькам і коханому чоловікові і привітала себе з днем народження: "Дякую за подароване мені життя матусю надію і тата Віктора! Дякую своєму коханому, що вибрав саме мене! Дякую собі, за те, що я така! Маленька Христина, я тебе люблю і ціную такою яка ти є! З Днем народження мене!". Користувачі в коментарях почали вітати дівчину з її святом.

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