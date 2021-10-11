Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала чисте обличчя без зморшок, здивувала підтягнутою фігурою на червоній доріжці в дизайнерському костюмі.

Вчора в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Остання дуель". Серед її гостей були і виконавці головних ролей Бен Аффлек і Метт Деймон. Підтримати коханого, з яким знову відновила стосунки, вирішила і сама Дженніфер Лопес.

Причому поява артистки на червоній доріжці викликала чималий ажіотаж. Не зраджуючи традиціям, Лопес з'явилася в дизайнерському вбранні і продемонструвала підтягнуті форми і добре помітний прес.

Бездоганний зовнішній вигляд, вдало підібрані аксесуари і доглянуте обличчя без зморшок зацікавили шанувальників. Дженніфер вільно позувала перед камерами і всіляко показувала, чому в 52 роки вона може собою пишатися.

"Немає слів, як хороша вона❤; так краса ❤; Гаразд, це дійсно приголомшливо і цього не можна заперечувати; думаю молоді дівчата можуть заздрити вам; здається я зустріла нового кумира; 😒 зберігається добре, це якась магія?; Так жарко💫 а можна мені такий прес?; велич помітно відразу; обожнюю цей наряд 😍», - пишуть в мережі.

Центральними образами Дженніфер завжди залишаються прості луки, які б не відволікали від її обличчя. Щоб звернути увагу саме на шкіру, артистка використовує всі можливі хитрощі і нерідко використовує блиск.

В атласному чорному халаті перед черговою зйомкою Лопес із задоволенням похвалилася зовнішністю.

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