Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала чисте обличчя без зморшок, здивувала підтягнутою фігурою на червоній доріжці в дизайнерському костюмі.
Вчора в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Остання дуель". Серед її гостей були і виконавці головних ролей Бен Аффлек і Метт Деймон. Підтримати коханого, з яким знову відновила стосунки, вирішила і сама Дженніфер Лопес.
Причому поява артистки на червоній доріжці викликала чималий ажіотаж. Не зраджуючи традиціям, Лопес з'явилася в дизайнерському вбранні і продемонструвала підтягнуті форми і добре помітний прес.
Бездоганний зовнішній вигляд, вдало підібрані аксесуари і доглянуте обличчя без зморшок зацікавили шанувальників. Дженніфер вільно позувала перед камерами і всіляко показувала, чому в 52 роки вона може собою пишатися.
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"Немає слів, як хороша вона❤; так краса ❤; Гаразд, це дійсно приголомшливо і цього не можна заперечувати; думаю молоді дівчата можуть заздрити вам; здається я зустріла нового кумира; 😒 зберігається добре, це якась магія?; Так жарко💫 а можна мені такий прес?; велич помітно відразу; обожнюю цей наряд 😍», - пишуть в мережі.
Центральними образами Дженніфер завжди залишаються прості луки, які б не відволікали від її обличчя. Щоб звернути увагу саме на шкіру, артистка використовує всі можливі хитрощі і нерідко використовує блиск.
В атласному чорному халаті перед черговою зйомкою Лопес із задоволенням похвалилася зовнішністю.
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