Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько у чорній сукні відкрила вид на стегна і заговорила про психічне здоров'я.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою.

Так, цього разу Анастасія Приходько поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі артистка позує в спокусливій позі в чорній сукні з легкої тканини. У ньому вона відкриває вид на свою фігуру.

"Сьогодні Всесвітній день психічного здоров'я 👌як думаєте, чи є у світі абсолютно здорові врівноважені люди?



Ииииии....ненудної неділі, друзі", — побажала Анастасія Приходько.

Шанувальники залишили коментарі зі своїми думками та відповіли артистці на питання: "Мені здається навряд чи", "На жаль ні", "В кожному є психічний лише Бог!", "Звичайно є".

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