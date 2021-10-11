Поки співачка Злата Огневич, героїня шоу "Холостячка 2", робить свій вибір на телеекранах, користувачі жадібно ловлять будь-яку інформацію, що натякає на те, хто ж став переможцем.

Минулої п'ятниці, 8 жовтня, відгримів четвертий випуск проекту, з 25 претендентів на серце 35-річної Огневич залишилося всього десять учасників. Серед них 31-річний блогер і психолог з Києва Роман Свечкоренко, якого вже охрестили фаворитом "Холостячки" і позаочі називають "Еллертом", так як він сильно схожий на переможця попереднього сезону Олександра Эллерта.

Примітно, що Романа помітили в той же день, 8 жовтня, на концерті Огневич в одному з клубів столиці, пише "Сьогодні". Він намагався триматися на відстані від основного натовпу і не привертати до себе увагу, але його все одно впізнали і зняли. За словами гостей, Роман хотів залишатися непоміченим і навіть відмовлявся зробити з ним спільні фото.

Кадри тут же розлетілися по Мережі і багато хто став говорити, що саме Свечкоренко є обранцем "Холостячки" Огневич.

Зазначимо, Роман більше 5 років займається психологією, їздить в тури по містах, збирає зали, продає онлайн-курси та майстер-класи, захоплюється активними видами спорту. Учасник був одружений, у шлюбі народилася дочка Майя, якій зараз 6 років.

Також стало відомо про трагедію в родині Свечкоренка, що сталася в його ранньому дитинстві. Мама маленького Роми хотіла застати його батька з коханкою, але зірвалася з другого поверху і залишилася прикутою до інвалідного крісла. Хлопчик в результаті ріс разом з татом і його пасією.

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