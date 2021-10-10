Які вони забавні в цих нарядах

Співачка Юлія Саніна і виконавець Володимир Дантес приміряли образ Тіни Кароль на шоу "Маскарад", здорово повеселивши фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес спародіювали Тіну Кароль на шоу "Маскарад", чим здорово повеселили публіку. У своєму Instagram Юля опублікувала кумедне фото, на якому вони з Вовою відображені в образі Кароль.

Як видно, на знімку Саніна і Дантес відображені в студії, де проходили зйомки. Перед камерою обидва позують у вузьких темних комбінезонах - саме в такому Тіна Кароль знялася у своєму кліпі"Скандал". Треба сказати, що наряд красиво підкреслив фігуру не тільки Юлії, а й Володимира. У обох на головах відповідна зачіска і яскравий макіяж.

У підписі до кадру Саніна написала: "Повторити @tina_karol неможливо! Бо неповторна. Сподіваюся, всі посміхнулися". Шанувальники тут же почали коментувати знімок, відзначаючи, що пародія вийшла дуже переконливою, і Вова і Юля дуже схожі на Тіну Кароль.

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