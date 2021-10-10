Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і українська актриса Анна Саліванчук, вражає своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram не тільки кадрами з фотосесій, а й цікавими зауваженнями.
Актриса Анна Саліванчук почала вести свою сторінку в Instagram досить давно. Активно поповнюючи свій профіль новими кадрами, зірка почала також розповідати про своє життя і висновки, які робить під час різних ситуацій, в тому числі і конфліктних.
Нерідко актриса супроводжує свої фото різними притчами, цитатами і висловлюваннями психологів або поетів. Цього разу Анна позначила кілька принципів любові до себе.
Першим став пункт навчання любові до себе, яка гарантує впевненість. Далі Анна помітила, що важливо навчитися і вистачити себе, дякувати.
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«Беріть відповідальність за свої рішення і не відступайте, якщо це ваша справжня мета. Припиніть порівнювати себе з іншими. Ви вже унікальні. Будьте чесні, відкриті і Відверті з собою і в своїх бажання. Вибачте себе за свої помилки. Припиніть аналізувати минуле.
Цінуйте свої здібності та навички. Оцінюйте себе по достоїнству. Вчіться дивитися на світ навколо вас, приймайте і пізнавайте його і себе. Дотримуйтесь підказок свого серця, і ваш вибір завжди буде вірним» - висловилася Саліванчук.
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