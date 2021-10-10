Відома телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно народила сина, всього через пару днів приступила до роботи і тепер бере активну участь на зйомках шоу.

Телеведуча не шкодує сил для виходу кожного випуску улюбленої телепередачі, ведучою якого є вже багато років. До того ж, Осадча навіть не стала брати декретну відпустку, вважаючи за краще відразу ж повернутися до зйомок.

Тепер Катерина підбирає елегантні образи, які приховують її фігуру. За словами Осадчої, їй є над чим працювати і після третіх пологів у неї вже є розуміння, якого харчування і режиму дня дотримуватися.

Не акцентуючи на цьому увагу, зірка з'являється на зйомках в класичних сукнях в підлогу вільного крою або брючних костюмах. Цього разу в чорному костюмі, що складається з штанів з високою посадкою і укороченого піджака, артистка показала вельми вдалий, лаконічний образ.

"Ви вже бачили нового "Джеймса Бонда"? А репортаж з допрем'єрного показу в Україні вже завтра в "Світському житті"!» - сказано в підписі до фото.

Раніше також телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, як збирається перед зйомками.

Як відомо, Катя Осадча веде авторську програму" Світське життя", де спілкується і розкриває факти про знаменитостей українського шоу-бізнесу. На кадрах телеведуча в строгому білому піджаку з чорними шкіряними вставками. Також свій образ вона доповнила чорним шкіряним беретом.

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