Відомий шеф-кухар, ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну до своєї улюблениці.
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею.
Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, шеф-кухар відразу після закінчення зйомок 11-го сезону шоу "Майстер Шеф" відправився до себе додому, в Канаду. По завершенню часу він вирішив повернутися в Україну до своєї улюблениці.
"Я вже в Києві, в Україні. Я вдома!",- з радістю розповів Ектор Хіменес-Браво.
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"Їду додому до коханої, і до Чоко з Лупітою. Скучили за ними в сторіз?",- запитав шеф-кухар.
Він показав кадри із зустрічі зі своїми улюбленцями у своєму будинку в Ірпені.
"Лупіта хоче, щоб вся любов діставалася тільки їй. Справжня дівчинка",-описав свою улюбленицю шеф-кухар.
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