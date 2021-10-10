Зіркові детективи шоу "Маска" Оля Полякова і Дзідзьо (Михайло Хома) здивували українців кумедним танцем у яскравих вбраннях.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка не перестає вражати шанувальників змінами епатажних образів на шоу" Маска", і цього разу не підвела. На сторінці проекту в Instagram опублікували кумедне відео, на якому співачка разом з ще одним зірковим детективом Дзідзьо виконала кумедний танець.

Як видно, Полякова з'явилася перед камерою в черговому хитромудрому образі - на ній коротке лілове плаття з високим об'ємним коміром і перуку з блакитним волоссям, а на обличчі яскравий макіяж і веселий вигляд. Оля починає рухатися, а потім з-за її спини виринає Дзідзьо, і вони вже разом починають виляти стегнами в такт музиці.

У підписі до ролика йдеться: "Наші зіркові детективи налаштовуються відгадувати хто там під масками. І рахують дні до яскравої прем'єри другого сезону гіпершоу МАСКА! Ставте + в коментарях, якщо будете дивитися разом з нами". Користувачі тут же почали коментувати публікацію, залишаючи плюсики.

Нагадаємо, Дзідзьо обійнявшись з Винником заінтригував українців: «Ми не можемо дочекатися».

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