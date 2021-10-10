Відома українська співачка, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, висловилася з приводу одного з останніх побачень, через який її знову розкритикували.

Останнім часом поведінку Злати на проекті продовжують активно обговорювати користувачі і критикувати її деякі висловлювання. Нещодавно подібне торкнулася побачення, де Огневич повинна була проявити всю свою сміливість. У новому промо фанатів збентежив один момент з побачення з Богданом.

Злата не розгубилася і після того, як вийшов в ефір новий випуск, також звернулася до аудиторії:

«Пристрасті навколо Холостячки не вщухають. Хто сказав, що мені не страшно? Все ще не вщухають обговорення побачення нашого з Богданом, в якому я тонула, а він не прийшов до мене на допомогу. Однак нібито в промо я стрибаю з Високого моста і мені зовсім не страшно.

Я не говорила, що мені не страшно це робити! Мені було страшно, але ... боюся, але роблю! Причому головною умовою мого стрибка був рятувальник, який знаходився в цей час у воді і чекав мене внизу. Страшно було до біса як страшно!» - поділилася думками Злата.

Кілька днів тому вийшов черговий ефір шоу «Холостячка», який залишив для шанувальників чимало запитань. Особливо багатьом запам'ятався танець Злати, яким вона спокусила учасників на одному з вечорів.

Причому для виступу дівчина використовувала вельми оригінальний хід і наряд, а чорний костюм з прозорими вставками ледь приховав її фігуру.

"Ось це поворот: Злата Огневич запалила не тільки чоловіків своїм танцем, а й мільйони телеглядачів» - сказано в підписі.

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