Популярна співачка і колишня учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва заговорила про плюси після введення карантину.
Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.
Так, на цей раз Надя Дорофєєва опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Так, на кадрі співачка в спеціальній масці для обличчя і піжамі фотографує себе в дзеркалі. Під фото вона вирішила поділитися, як карантин змінив її життя.
"До карантину у мене не існувало вихідних. Карантин стільки всього змінив. Так, наприклад, я стала по можливості (якщо немає концерту) - залишати неділю — вихідним", - розповіла Надя Дорофєєва.
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Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
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