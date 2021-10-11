Популярна співачка і колишня учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва заговорила про плюси після введення карантину.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.

Так, на цей раз Надя Дорофєєва опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Так, на кадрі співачка в спеціальній масці для обличчя і піжамі фотографує себе в дзеркалі. Під фото вона вирішила поділитися, як карантин змінив її життя.

"До карантину у мене не існувало вихідних. Карантин стільки всього змінив. Так, наприклад, я стала по можливості (якщо немає концерту) - залишати неділю — вихідним", - розповіла Надя Дорофєєва.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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