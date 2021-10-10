Співачка Злату Огневич, яка стала новою "Холостячкою", часто порівнюють з першою головною героїнею шоу - актрисою Ксенією Мішиной, цього разу шанувальники розділилися в думках.
Ксенія Мішина вибрала у фіналі Олександра Еллерта і заявила про продовження відносин після проекту. Зараз між парою сталася сварка і зірка відмовляється коментувати ситуацію.
З виходом нового сезону "Холостячки" про Ксенію не забули і тепер часто порівнюють головних героїнь. Особливо шанувальники шоу люблять порівнювати образи зірок, в яких вони з'являлися під час нових ефірів.
"Яка Холостячка Вам подобається найбільше? 😍 🔥 "- запитують на фан-сторінці проекту.
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Шанувальники висловили свою думку і проголосували за свою фаворитку:
"Ксенія Мішина. Обожнюю😍 🔥; Ксенія Мішина; Ксенія Мішина; Ксенія Мішина🔥 💯; Ксенія Мішина🔥; Злата розумна, душевна і красива по своєму. Ксенія розумна, весела, душевна і красива по своєму. Як можна їх порівнювати; Мішина Ксенія ❤️; Мішина; Ксюшка Мішина звичайно😍; звичайно Мішина-Сашина ♥».
Кілька днів тому Огневич також розповіла про вбрання, які їй довелося приміряти для нової зйомки. До виходу нової композиції з кліпом Злата вирішила показати невелике промо.
У короткому ролику Огневич привернула увагу пристрасним чином з чорним боді і відкритому верхом. Класична укладка з хвилями і вечірній макіяж завершили трохи зухвалий і сміливий лук співачки.
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