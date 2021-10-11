Учасники першого сезону шоу "Холостячка" з Мішиною Олександр Еллерт і Андрій Рибак розпитали учасника нового сезону Влада Ясько про переможця проєкту.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є відомим радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка" з Ксенією Мішиной. Там же брав участь і його найкращий друг Олександр Еллерт, який здобув перемогу в шоу.

Так, цього разу на сторінці Андрія Рибака з'явилося нове фото. Як відомо, Рибак і Еллерт на своєму ютуб-каналі знімають "реакції" на випуски шоу "Холостячка". На кадрі Андрій Рибак разом зі своїм другом Олександром Еллертом і учасником шоу "Холостячка 2" Владом Ясько позують на камеру.

"Хто виграв "Холостячка 2"?



Навіщо пішов на проєкт?



На "Холостячка 2" все правда чи за сценарієм?



Ці та інші питання ми не задавали Владу Ясько, тому що вони ще з першої "Холостячки" нас заколебали!😆



Зате ми відкоментували нові випуски "Холостячка 2" і чекаємо вас на каналі...А в коментарях можете написати кого ще покликати до нас!",- розповів Андрій Рибак.

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