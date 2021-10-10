Ведуча " Хто зверху?"і" Хто проти блондинок?" Леся Нікітюк показала свіжий образ, розповівши про важливу подію-народження дочки.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала успішною українською телеведучою, почавши свою кар'єру в шоу"Орел і Решка". Зараз зірка веде програми " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?", а також багато інших. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Леся показала свіжий мейк і розповіла про важливу подію, яка буде сьогодні:

"Всі дівчатка-нафарбувалася, одяглася, тому що сьогодні така подія. Їду зустрічати в пологовий будинок мою подружку Лію, 10 років починаючу співачку, вже з дочкою Мією".

На другому сторіс Леся привітала вже друга Віталіка, якого назвала "кращим поліцейським Києва".

"А ще сьогодні святкує День Народження найкращий коп Києва. Віталік, з днюхой. Мої руки тільки для твоїх наручників".

Нагадаємо, Нікітюк розговорилася про невдалий експеримент із зовнішністю

А ще Politeka писала, що екс-учасниця "Холостяка" і подруга Нікітюк зворушила кадрами новонародженої доньки

Також Politeka повідомляла, що Лесю Нікітюк в новому образі порівняли з Саніною з The Hardkiss, розгорілася суперечка



