Колишня солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва зізналася, не проти знову стати матір'ю і народити дитину коханому чоловікові – продюсеру Костянтина Меладзе.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка майже шість років одружена з відомим продюсером і композитором Костянтином Меладзе, зізналася, що хоче знову народити дитину. Однак, у них з чоловіком це поки не виходить. Про це повідомляє "Радіо КП".

"Як жінка може не думати про те, що у неї є сім'я? Про збільшення сім'ї", - говорить Брежнєва.

Про причини, які не дозволяють вірі завагітніти, вона не розповідає. Однак проговорилася, що не проти розглянути варіант сурогатного материнства. За словами співачки, з віком вона почала розуміти, чому багато зірок почали користуватися такою послугою.

Зазначимо, що 39-річна Брежнєва стала дружиною 55-річного Меладзе майже шість років тому. У пари різниця у віці 16 років, в обох є діти, але немає спільних. Треба сказати, що навіть звинувачення в домаганнях в Костянтина Меладзе від відомих співачок не порушило сімейну ідилію в цій парі. Однак, після скандалу Віра зізналася, що мріє виїхати з чоловіком у навколосвітню подорож.

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