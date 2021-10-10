Молода переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова, яка прославилася завдяки своїм оригінальним образам на проекті, продовжує дивувати в Instagram.

Даша Ульянова після того, як знову почала активно вести соціальні мережі, знову показує свої образи. Нерідко дівчина приходить в салон краси, щоб зробити нову укладку, вечірній макіяж і перевтілитися.

Цього разу в Сторісах Даша показала свій осінній лук і покрасувалася перед камерою і дзеркалом. Довгі розпущені локони, завиті в кучері, ідеально підійшли до вбрання дівчини. А шкіряні чоботи з короткими шкіряними шортами Ульянова вирішила поєднувати з простим гольфом і тонкими колготками.

Примітно, що фото з салону в профілі Даша вже публікувала кілька разів, проте через хвилину знову видалила, вирішивши залишити тільки тимчасові кадри в Сторісах.

Нагадаємо, Даша Ульянова є успішною українською блогеркою. Даша стала відомою після перемоги на шоу "Холостяк", хоча і не змогла завоювати в результаті серце Макса Михайлюка. Блогерка також любить спорт і стала майстром спорту з гімнастики. А нещодавно Даша влаштувалася працювати на ТБ і тепер поділилася в Instagram, які у неї успіхи.

"Привіт! З вами Даша Ульянова і»народний хіт". Пишіть коментарі, мені дуже важлива Ваша думка", - написала Даша.

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