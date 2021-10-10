Ксенія Мішина, перша "Холостяка", а тепер суддя шоу" Україна має талант", показала красномовний урок домінації.
Як пише Politeka.net, Ксенія є популярною актрисою в Україні. Мішина кілька років перемогла на шоу "Танці з зірками", а після цього стала першою холостячкою. Після цього зірка спробувала знайти своє кохання, ставши "Холостячкою" в першому сезоні шоу. А зараз Ксенію запросили судити на шоу"Україна має талант". Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ксенія була в толстовці і штанях, сидячи на дивані. Зірка грала з домашнім улюбленцем, яка валялася біля ніг актриси. На тлі можна побачити інтер'єр розкішної квартири. У Мішиної знайшлося місце навіть для телескопа.
"Ось що значить:" я у твоїх ніг", - написала Ксенія.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Спасибі, не говори", "у мене двоє таких, обожнюю", "така дівчина. Гріх не впасти", "Просто чудова краса", " який щасливий!.. Навіть завидно!", "Яка ти Ксюша красива".
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