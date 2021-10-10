Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка в минулому році почала сольну кар'єру, також почала часто приймати запрошення знятися в різних нарядах для модних фотосесій.

Надя Дорофєєва не тільки популярна співачка, вона також вважається відомим блогером, а також нерідко бере участь в модельних фотосесіях. Оскільки зірка завжди мала струнку і підтягнуту фігуру, вона звикла не приховувати свої форми.

Нещодавно дівчина також взяла участь у новій фотосесії, в якій їй вдалося підкреслити свої кращі сторони і показати цікаві образи. Навіть у простому салатовому маленькому костюмі, що складається з маленької кофтинки і міні-шорт, дівчина виглядала дуже добре.

Акцент на худий фігурі зі спини вийшов дуже вдалим, а Надя довела, що може виглядати спокусливо і без пишних суконь і химерних укладок. Костюм у поєднанні з капроновими колготками створив грайливий осінній лук.

Ще на одному відео, яке Надя опублікувала в сторіс, співачка стояла в примірювальній. Зірка одягла сукню з величезним розрізом, демонструючи розкішні ніжки. Дорофєєва знімала сама себе, хвалячись стильним вбранням.

На другому фото Надя вже була в штанях і кофті. Зірка задерла ніжку, показуючи своє вбрання у всій красі.

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