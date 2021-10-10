Відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проєкт "Холостячка" і "Холостяк" святкує 11 років шлюбу з дружиною Христиною.
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проєктах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант".
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Він показав кадр 11-річної давності з весілля зі своєю дружиною Христиною. Вони є прикладом стосунків в українському шоу-бізнесі.
"ReshetnikFamily 11-ть років!
10.10.10-незабутній день
Кохана, спасибі тобі за наше щастя і наших діток! Люблю ще сильніше! І це - тільки початок!" —, зізнався Григорій Решетник.
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Також, він показав, як сімейна пара змінилася за 11 років. На знімку Григорій зі своєю дружиною і трьома синами - Іваном, Дмитром і Олександром.
Також, на своїй сторінці дружина Решетника обнародувала знімок з весілля.
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