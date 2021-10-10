Актриса Інна Білоконь, яка довгі роки грає роль сценічної мами Вєрки Сердюки, відзначає свій 53-й день народження.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram з'явилося фото актриси Інни Білокінь, яка вже багато років виконує роль сценічної мами Андрія Данилка. Виявилося, що жінка відзначає свій 53-й день народження.

На знімку Інна позує в своєму образі мами, вона сидить за столом, на якому видно пляшку шампанського і келихи. Перед камерою актриса позує в ошатно Білій вишиванці і з хусткою на голові. У підписі до фото написали: "З Днем народження!".

У коментарях до фото Білокінь користувачі почали вітати актрису з її святом. До привітань приєдналися багато зірок українського шоу-бізнесу, серед яких Лес Нікітюк, Оля Полякова, Оля Цибульська, Андрій Бідняков та інші.

"Інночка, З Днем народження! Золота наша", "Моя дівчинка", "Люблю, тягнуся! З днем народження!", "З іменинницею", "Обожнюю", "З іменинницею! Бережи твою матір!", "Всім мамам мама", "Вітаємо!", "З Днем Народження! Любимо!", "Мої привітання", "З Днем Народження! Найактивніша мама в шоу-бізнесі", - пишуть в коментарях до фото.

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