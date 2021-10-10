52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрному показі фільму заради того, щоб підтримати свого коханого Бена Аффлека, з яким не так давно відновила свій роман.

У Нью-Йорку пройшов довгоочікуваний показ фільму Рідлі Скотта "Остання дуель", де в головній ролі знімався Бен Аффлек. На прем'єру і урочистий захід актор прийшов не один, а зі своєю коханою Дженніфер Лопес.

На публіці 52-річна артистка з Аффлеком не приховували своїх ніжних почуттів. Пара позувала фотографам в обнімку, багато посміхалася і цілувалася. Також після заходу вже на виході з будівлі зірки все одно трималися за руку і проходили повз фотографів, відповідаючи на питання.

Як відомо, публічний вихід у світ в компанії один одного для пари був тільки другим після оголошення про роман. Минулого місяця вони вперше після возз'єднання з'явилися разом на червоній доріжці під час показу "останньої дуелі" на фестивалі.

Нагадаємо, актриса і співачка нещодавно розірвала заручини з Алексом Родрігесом, з яким зустрічалася з 2017 року. Після цього Лопес повернулася до актора Бена Аффлека, з яким зустрічалася майже 20 років тому.

Нещодавно закохану пару вдалося зняти, коли вони гуляли разом. На кадрах можна помітити, як Лопес цілує Аффлека, посміхаючись. На відео, яке було опубліковано в кінці після всіх фото, можна побачити прогулянку парочки.

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