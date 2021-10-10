Хореограф Влад Яма, суддя проекту" Танців з зірками", показав ефектний образ відомого кіногероя для популярного шоу, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Влад Яма став популярним танцівником, двічі посівши друге місце в"Танцях з зірками". Тепер хореограф сам судить популярний проект разом з Максом Чмерковським і Катериною Кухар. Не забуває Влад і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Влад показався в шкіряній куртці і з окулярами, копіюючи образ головного героя" Матриці", якого зіграв неповторний Кіану Рівз. Зірка сидів за столом, посміхаючись. Яма додав ще кілька фото, порадувавши фанатів.

"Той, хто змінював мене в минулий ефір", - написав Влад Яма.

Фолловери поставили сотні лайків і написали кілька компліментів для хореографа:

"Хто це?", "Влад крутіше", "це щось", "якийсь дядько", " а хто такий?", "Влад Нео, це вогонь".

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