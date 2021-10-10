Ведучий "Співають всі" і "Маска" Володимир Остапчук показав найцікавіші моменти з новою дружиною Христиною Горняк, яка сьогодні відзначає день народження.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним вітчизняним телеведучим. Зараз зірка зайнятий проектами" Співають всі "і"Маска". Нещодавно Володимир одружився вдруге, вибравши собі в якості обраниці Христину Горняк. Як виявилося, у дружини телеведучого сьогодні день народження. У себе в Instagram Володимир допольно забавно привітав дружину.

На відео, яке опублікував Володимир, Христина була різною. Дружина зірки тусила, падала, била полотецем Остапчука, кидалася грошима, приміряла корону, лазила на четвереньках і багато іншого. Володимир показав всі сторони своєї дружини, написавши привітання:

"Любимка Христина.

До сих пір не розумію, як в такій маленькій і тендітній дівчині може бути стільки сили, любові, турботи і життя.

Я тебе шалено Люблю і щасливий, що ти моя.

З Твоїм Днем. Відео підтвердження прикладаю", - написав Володимир.

"Зай, спасибі тобі за все", - написала Христина у відповідь.

Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Краща, з днем народження", " клас. Будь щаслива, Христина", "яке круте відео вийшло", "Класнючая, вітаю з іменинницею", "ви дуже красива пара".

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