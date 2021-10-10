Популярний український артист Олег Винник у чорному костюмі виступив на концерті в Миколаєві й напросився на компліменти від своїх фанаток.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Так, цього разу співак опублікував серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олег Винник в елегантному чорному костюмі виступає перед величезною публікою на концерті в Миколаєві.

"Миколаїв, дякую за вашу незмінну гостинність з року в рік", - подякував Олег Винник.

Його фанатки, які самі себе називають "вовчицями" залишили артистку безліч приємних коментарів: "Спасибі величезне за Вашу любов і прекрасний концерт! Любимо Вас всім серцем", "Це було нереально круто! Спасибі Вам за прекрасний вечір!", "Концерт був супер! Спасибі Вам і вашій команді за море позитивних емоцій!", "Я вас люблю будь-якого", "Олег Анатолійович, адже ти сам знаєш, що я тобі не прихильниця і не фанатка. Олег Анатолійович зважся серйозно приїхати до мене. Олег Анатолійович серйозно зважся".

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