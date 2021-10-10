Телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, показала, як відпочиває в Греції з 14-річною дочкою, яка днями відсвяткувала день народження.
Як пише Politeka.net, Лідія Таран стала популярною вітчизняною ведучою. Зірка встигла попрацювати на різних телеканалах, де займалася новинними програмами і не тільки. На поточний момент Лідія працює на 1 + 1, а також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Лідія позувала в міні-бікіні. Поруч стояла 14-річна дочка Василина в більш скромному купальнику. Мама і дочка в руках тримали ласти і посміхалися, позуючи на фото. Відомо, що сім'я вирушила відпочивати до Греції, а днями Василині виповнилося 14 років.
"У будь-якій незрозумілій ситуації пакуй (клей-закреслено) ласти - дуй до моря! вітамін Н + С найкраще, що може трапитися.
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ПС. Так, ми не! втягуємо животи на цій фотці. А як каже Вася-ми тут чилимо і на релаксі", - написала Лідія.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Гарного Вам відпочинку!", "Вітаміни м + С пішли вам на користь красуні", "приємного відпочинку", "Класні дівчата? А головне щасливі!".
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