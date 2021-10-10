Виконавиця SLAVIA (Ярослава), колишня дружина солістка культової групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала стильну укладку.

Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло одружилися в 2013 році. Нещодавно парочка вирішила розлучитися і Зірковий чоловік Slavia залишив квартиру в елітному житловому комплексі. Ярослава тепер активно будує кар'єру співачки, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.

На новому відео Ярослава була в жовтому міні-топіку.

"Подивіться, який у мене ту обсяг організувався. Мені тільки що робили масаж голови і я виходжу і дивлюся, я тут така амазонка. Ну тепер буду знати, можна заощаджувати на зачісці", - розповіла Ярослава, демонструючи своє волосся.

"Неділя. Релакс. Укладання готова", - підписала кадри Ярослава в Instagram.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.

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