Виконавиця SLAVIA (Ярослава), колишня дружина солістка культової групи Дзідзьо Михайла Хоми, показала стильну укладку.
Як пише Politeka.net, Ярослава і Михайло одружилися в 2013 році. Нещодавно парочка вирішила розлучитися і Зірковий чоловік Slavia залишив квартиру в елітному житловому комплексі. Ярослава тепер активно будує кар'єру співачки, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.
На новому відео Ярослава була в жовтому міні-топіку.
"Подивіться, який у мене ту обсяг організувався. Мені тільки що робили масаж голови і я виходжу і дивлюся, я тут така амазонка. Ну тепер буду знати, можна заощаджувати на зачісці", - розповіла Ярослава, демонструючи своє волосся.
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"Неділя. Релакс. Укладання готова", - підписала кадри Ярослава в Instagram.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.
Нагадаємо, SLAVIA жорстко відповіла Цибульською, висловившись про її стосунки з Дзідзьо
А ще Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо Slavia в пікантній позі показала, як розслабляється після розлучення
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