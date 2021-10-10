Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, зірка серіалу "Величне століття", показала новий образ, зробивши фото будинку перед дзеркалом на радість фанатів.
Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною актрисою німецько-турецького походження. Українському глядачеві зірка знайома завдяки своїй грі в серіалі "Величне століття". Актриса вже знялася майже в 20 різних проектах і продовжує плідно працювати. Не забуває Нур і про Instagram, де активно ділиться з фанатами своєю творчістю і особистими кадрами.
На новому фото Нур здалася в міні-сукні. Феттахоглу позувала перед дзеркалом, хвалячись худими ніжками в черевиках. Як можна помітити, зірка була в спальні. Нур стояла повернулася напівбоком, засвітивши не тільки стрункі ніжки, але і підтягнуті сідниці.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних інструментів немає.
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