Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, зірка серіалу "Величне століття", показала новий образ, зробивши фото будинку перед дзеркалом на радість фанатів.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною актрисою німецько-турецького походження. Українському глядачеві зірка знайома завдяки своїй грі в серіалі "Величне століття". Актриса вже знялася майже в 20 різних проектах і продовжує плідно працювати. Не забуває Нур і про Instagram, де активно ділиться з фанатами своєю творчістю і особистими кадрами.

На новому фото Нур здалася в міні-сукні. Феттахоглу позувала перед дзеркалом, хвалячись худими ніжками в черевиках. Як можна помітити, зірка була в спальні. Нур стояла повернулася напівбоком, засвітивши не тільки стрункі ніжки, але і підтягнуті сідниці.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних інструментів немає.

Нагадаємо, зірка "чудового століття" покрутила формами в сукні з великим розрізом

А ще Politeka повідомляла, що зірка з "чудового століття" показала себе без макіяжу і з відкритим декольте

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" напросилася на компліменти, блиснувши формами в боді



