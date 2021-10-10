Співачка Тіна Кароль, Народна артистка України, показала стильний образ для виходу на вулицю, порадувавши українців в мережі почуттям стилю.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль була визнана Народною артисткою України в 2017 році. Зірка входить в сотню найвпливовіших жінок України, а також стала найпопулярнішою жінкою України в 2013 році за версією "Гугл" і "Яндекс". Кароль нещодавно випустила альбом "Красиво" і продовжує творити, а також веде сторінку в Instagram, де радує фанатів новими знімками.

На новому фото Тіна була в сукні оливкового кольору. Кароль посміхалася, хвалячись стильним вбранням.

"Привіт всім", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали безліч компліментів:

"Ви теж бачите цю красу?", "Знайомі локації"," Добрий вечір, Тіна Григорівна, прекрасний образ"," Богиня"," Така сильно красива", " Привіт, якщо не жартуєш. Не холодно?", "Я зараз заплачу від краси"," Відвал всього","не розумію чи то сонце сліпить, чи то краса твоя".

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