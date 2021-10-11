Популярна українська співачка Тіна Кароль показала відео, де в одному халаті й з рушником на голові виходить на вулицю і підсаджується на лавочку до молодого юнака.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Її кар'єра почалася ще з підліткового віку, і нещодавно вона отримала звання Народної артистки України.

Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала нове відео на своїй сторінці в TikTok. На кадрах співачка в одному білому халаті та з рушником на голові виходить на вулицю. Там вона сідає на лавочку, де вже сидить молодий чоловік, і п'є каву поруч з ним.

Після Тіна Кароль бере його за руку.

"Пригода триває", - пише Тіна Кароль.

"Ахахах, "я підсяду?" обожнюю", "Хлопець просто виграв це життя", "Цікаво, а він зрозумів як йому пощастило?", "Чи не замерзла ти, дівиця?", "Чому він, а не я...", "А що ж буде далі?", "Вона з таким задоволенням п'є невидиму каву", "Чи не холодно було, ввечері в одному халатику і тапочках", "Та хоч за ручку протримався, йому б більше пощастило, якби ще поцілувався".

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