Здається, екс-"Холостячка" актриса Ксенія Мішина і переможець першого сезону шоу Олександр Еллерт знову разом - благання численних шанувальників були почуті.

Три місяці минуло з їх сварки і нібито розставання. Користувачі вже давно підозрювали Мішину і Еллерта в примиренні, але пара приховувала подробиці за сімома печатками, і ось свіжі кадри в "сторіз" в Instagram Саші, схоже, розставили всі крапки над "i", передає Politeka.net.

Еллерт засвітився разом із Мішиною по дорозі на парковку. Він йшов ззаду актриси з камерою, знявши її в чорній дутій курточці і лосинах.

"Дехто був вчора на сквоші і тепер ледве йде, просто не може ходити... У неї все болить там...", - говорить на кадрах Еллерт з кавказьким акцентом.

Ксенія при цьому, дійсно, терла рукою "п'яту точку", а потім різко повернулася і попросила Сашу показати, ймовірно, що він там назнімав.

Нагадаємо, Еллерт і Мішина стали жити разом через тиждень після фіналу "Холостячки". За півроку відносин пара встигла кілька разів з'їздити разом у відпустку, а також пару раз посваритися. Що стало останньою краплею, невідомо, але в липні Ксенія повідомила про розрив. Через місяць поповзли чутки, що їх знову бачили разом. А в недавньому інтерв'ю Еллерт натякнув, що в нього все ще почуття до своєї колишньої: "Мені останнім часом ніякий типаж дівчат, крім однієї, не подобається".

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